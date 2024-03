Die Bärlauch-Saison beginnt

Je nach Standort beginnt das Wachstum des Bärlauch Anfang bis Mitte März. Die würzigen Blätter wachsen einzeln auf dünnen, hellgrünen bis weißen Stielen. Wenn man die Blätter zerpflückt, duften sie intensiv nach Knoblauch. Oft sind auch schon die Knospen der Bärlauch Blüten im Inneren des Blattschopfes zu erkennen. Maiglöckchen treiben gewöhnlich in unserer Region ab Ende März bis Anfang April aus. Sie sind somit zwar etwas später voll entwickelt als der Bärlauch, aber die Wachstumszeiten überschneiden sich dennoch. Daher kann es bei fehlender botanischer Kenntnis durchaus zu Verwechslungen kommen. Im Gegensatz zum Bärlauch sitzen beim Maiglöckchen die Blätter zu zweit gepaart an einem Stiel. Der Blütenansatz mit den kugeligen Glöckchen wächst außen neben den Blättern. Der Verzehr von Maiglöckchen kann zu schweren Vergiftungen führen und bedarf einer schnellen ärztlichen Behandlung.

Das Pflücken von Bärlauch im Wald ist erlaubt

Bärlauch gehört wie Knoblauch zur Familie der Lauchgewächse. Er schmeckt nicht nur frisch und köstlich, seine antibakterielle Wirkung ist medizinisch bestätigt. Neben Vitamin C und Mineralstoffen wie Eisen und Magnesium enthält Bärlauch Alliin und Allicin. Letzteres ist für den typischen Knoblauchgeruch verantwortlich und gilt als pharmakologisch wirksamer Stoff, frischer Bärlauch soll zudem gegen Husten und Fieber wirksam sein.

Bärlauch-Pesto herstellen

Zur Herstellung von Pesto kann man Bärlauchblätter mit einem guten Öl (z.B. Oliven- oder Rapsöl), je nach Geschmack, mit Pinienkernen, Nüssen, Parmesan, Salz und Pfeffer zerstoßen oder fein hacken. Die Pinienkerne vorab in einer Pfanne ohne Fett goldgelb anrösten, den gut gewaschenen Bärlauch in den Mixer geben und während des Mixens nach und nach Olivenöl dazugeben, bis das Pesto eine schöne cremige Konsistenz hat. Anschließend in ein geeignetes Glas abfüllen und mit Öl bedecken (sonst beginnt es zu schimmeln).