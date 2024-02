Einmal rund um den Wagenberg: das Weschnitztal von oben

Rund um den 534 Meter hohen Wagenberg zwischen Fürth-Steinbach und Hammelbach führen 11,1 waldige aber immer wieder sehr aussichtsreiche Kilometer ins Weschnitztal in diesem Monat. Die Kombination mit dem Hammelbacher Klangwanderweg schließt auch noch die weiten Felder über Hammelbach mit ein – eine schöne Mischung, auch an nicht ganz so klaren Tagen.

Foto: OpenStreetMaps / Peter Niklaus Über elf Kilometer führt die Runde von Steinbach aus rund um den Wagenberg.

Die Runde startet am Naturpark-Parkplatz „Am Scheppel“ in direkter Nachbarschaft zum Kinderheim im Fürther Ortsteil Steinbach. Wir folgen zunächst der Wegbezeichnung F 11 und kurz vorm Waldrand wartet schon nach 200 Metern des Weges der erste Aussichtspunkt auf Fürth. Wir lassen die dort stehende Bank links liegen und biegen nach rechts ab auf den Waldweg stetig hinauf Richtung des 475 Meter hohen Erzbergs.

Einkehrmöglichkeit Altlechtern

Bei Kilometer 1,3 und einer weiteren Bank blicken wir noch einmal auf Fürth hinunter, ehe es unterhalb des Erzbergs einen Kilometer lang durch den Wald geht, bis sich der Blick hinunter auf Altlechtern und seine an Sams- und Sonntagen geöffnete Waldgaststätte öffnet. 1094 wurde das Hofgut vom Kloster Lorsch unter der Bezeichnung „Aldenlether“ gegründet.

Rund um den Wagenberg Länge und Dauer: 11,1 Kilometer (reine Gehzeit 3:20 Stunden) Höhenmeter: 320 bergauf, 340 bergab; höchster Punkt 530, tiefster 260 Meter Schwierigkeitsgrad: mittel Wegbeschaffenheit: überwiegend Wald- und Feldwege Wegmarkierung: F11, H10, rotes Quadrat, gelbe 2/3, F11 Joggbar: nur mit Trailerfahrung Kinderwagen: nein Rastmöglichkeiten: Bänke, Panoramaliege, Picknickplätze, Pavillon Startpunkt: Naturpark-Parkplatz "Am Scheppel" Haltestelle: Fürth Kinderheim Einkehrmöglichkeiten: direkt an der Strecke Waldgaststätte Alt-Lechtern, sonst Hammelbach, Steinbach Zum Rebstock Wanderkarte: Geopark-Karte Nr.8 Bergstraße-Odenwald und Nr. 9 Der Überwald Komoot-App: bit.ly/4bM84NN (WNOZ.Wagenberg)

Nach 2,7 Kilometern der gesamten Wegstrecke kommt eine Rast vielleicht noch etwas früh. Wer das in seine Strecke einbauen möchte, geht die Tour am besten in umgekehrter Richtung. Wir durchqueren das Hofgut also und gehen den Feldweg wieder hinauf Richtung Wald. Wie überall in der Region wurde auch hier kräftig gerodet, sodass uns der Blick auf Altlechtern noch ein Weilchen begleitet.

Ein Stück auf dem Klangwanderweg

Nach einer Wegkehre am Waldrand wartet mit dem Summstein ein Teil des Hammelbacher Klangwanderwegs. Wer seinen Kopf in dessen Loch steckt und vor sich hin summt, kann eine Überraschung erleben.

Foto: Anja Treiber Die Windleier an der Kreuzung zum Klangwanderweg in Hammelbach.

Die nächsten 800 Meter geht es über freies Feld, bis wir an einer T-Kreuzung den F11 verlassen und nach links hinauf zur dem Klangweg (H 10) ebenfalls zugehörigen Windleier abbiegen, die in einem Baum an einer hübschen Raststelle hängt. 4,6 Kilometer liegen hinter uns und wir folgen dem H 10 mit schönem Blick auf Hammelbach nach rechts wieder hinauf in den Wald, wo wir zwischen dem Pavillon und dem Trial-Übungsgelände der Motorsportvereinigung Hammelbach weiter dem H 10 folgen, der manchmal auch nur mit einem Ohr als Wegzeichen versehen ist.

Die nächsten anderthalb Kilometer bis zum Brandschneiderskreuz geht es durch den Wald. Hier soll der Sage nach ein Schneider um das Jahr 1500 Hexen bei ihrem Treffen beobachtet haben, unter einer Egge, vor der man angeblich sicher vor Hexen sein soll. Der Ausgang der Geschichte ist auf einer Tafel am Kreuz zu lesen.

Foto: Anja Treiber Immer wieder liegt uns das Weschnitztal zu Füßen.

Wir verlassen nach sieben Kilometern unserer Tour den H 10 und biegen nach rechts ab, wo wir nun dem roten Quadrat folgen. Die nächsten anderthalb Kilometer geht es bergab, von 500 auf 300 Höhenmeter bis zu einem hübschen Rastplatz am Bach. Am Waldrand lassen wir den Fürther Waldkindergarten links liegen und biegen nach rechts ab, von wo wir einen besonders guten Blick auf Fürth, seine Ortsteile und das Weschnitztal haben.

Zurück nach Steinbach

Auf dem nächsten Kilometer geht es am Fürther Wasserwerk vorbei nun wieder auf dem F11/rotes Quadrat weiter, ehe die Rundtour einen Kilometer vor dem Ziel nach links ab Richtung Gaststätte Zum Rebstock auf die gelbe 2/3 führt. Der Feldweg leitet hinunter in den Fürther Ortsteil Steinbach mit seinen knapp 400 Einwohnern.

Hinweis Unsere Wandertipps sind Momentaufnahmen. Der Wald lebt. Ab und zu können Wegzeichen der ehrenamtlichen Wegmarkierer fehlen. Eine Wanderkarte oder die vor Wanderantritt offline aufs Handy geladene Komoot-Tour sorgen für Sicherheit.

Dort angekommen queren wir den Steinbach, der dem teils immer noch landwirtschaftlich geprägten Weiler seinen Namen verliehen hat. Wieder auf der Erzberger Straße angekommen biegen wir nach rechts ab bis zu den letzten Metern zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz am Scheppel, dem 280 Meter hohen Hausberg Steinbachs.

Foto: Anja Treiber Blick auf Steinbach am Ende unserer Tour.