Infos rund um die Geburt
Am Dienstag, 17. November, informiert die GRN-Klinik Weinheim um 19 Uhr in der Cafeteria werdende Eltern über die Geburtshilfe. Gemeinsam mit einer Hebamme erläutert Dr. Lelia Bauer die Abläufe rund um die Geburt.
Je nach aktueller Geburtensituation ist anschließend eine Führung durch den Kreißsaal und die Mutter-Kind-Station möglich. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen gibt es unter https://www.grn.de/weinheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe.