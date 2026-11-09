Krakau unter Besatzung
Am Dienstag, 10. November, erinnert ein Themenabend in der Topographie des Terrors an Krakau unter deutscher Besatzung 1939–1945. Im Mittelpunkt stehen Alltag und Erinnerung.
Ein Impulsvortrag und ein Podiumsgespräch beleuchten die Geschichte. Veranstalter sind die Stiftung Topographie des Terrors, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin und das Deutsche Kulturforum östliches Europa. Der Eintritt ist frei; Anmeldung ist unter veranstaltungen@topographie.de möglich.