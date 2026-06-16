Bäderstudio Öhlenschläger – Wo Badträume Wirklichkeit werden
In Mörlenbach-Bonsweiher verwirklicht das Bäderstudio Öhlenschläger individuelle Badträume – Planung, Sanierung und Wellness aus einer Hand.
Mörlenbach-Bonsweiher. Das Bad ist mehr als nur ein Raum. Es ist der persönliche Rückzugsort, der Energie gibt und Entspannung verspricht. Wer im Odenwald oder an der Bergstraße sein Bad sanieren oder neu gestalten möchte, ist beim Bäderstudio Öhlenschläger genau richtig. Das erfahrene Team setzt individuelle Badträume kompromisslos um – von der ersten Idee bis zur finalen Endreinigung, komplett aus einer Hand.
Ein Ansprechpartner, ein Festpreis
„Es ist unser Ziel, jedem anspruchsvollen Kunden sein individuelles Bad innerhalb kürzester Zeit zum Festpreis komplett einzurichten oder zu renovieren”, erklärt die Expertin Lena Öhlenschläger. Kein Koordinationsstress, kein Jonglieren mit verschiedenen Handwerkern, keine Überraschungen bei der Endabrechnung. Ein Ansprechpartner übernimmt die gesamte Badsanierung – von der Planung bis zur Übergabe.
Individuelle Badplanung – maßgeschneidert für jeden Raum
Keine Sanierung gleicht der anderen. Das Bäderstudio Öhlenschläger nimmt sich bewusst Zeit für eine ausführliche Beratung – ob dezente Modernisierung oder komplette Neugestaltung. Ein fachmännisches Aufmaß nach Terminvereinbarung ist selbstverständlich inklusive. Durchdachte Planungen schaffen Bewegungsfreiheit und ein großzügiges Raumgefühl – unabhängig von der Größe des Bades. „Gemeinsam suchen wir alle Elemente aus, die verwendet werden”, erklärt Lena Öhlenschläger. „Jedes Bad ist bei uns Chefsache – wir möchten, dass Sie lange Freude daran haben.”
Transparent von Anfang an
Bereits in der Planungsphase sehen Kundinnen und Kunden, wie ihr neues Bad aussehen wird – bevor auch nur eine Fliese gesetzt wurde. Ein detailliertes Angebot, ein übersichtlicher Terminplan und jahrelange Praxiserfahrung sorgen für maximale Sicherheit. „Nehmen Sie uns beim Wort und vertrauen Sie auf unsere Termintreue und Festpreisgarantie”, so die Badexpertin.
Badsanierung im Odenwald – alles aus einer Hand
Demontage, Installation, Verputz- und Spachtelarbeiten, Elektroinstallation, Fliesenarbeiten bis hin zur Spanndecke: Beim Bäderstudio Öhlenschläger liegt alles in einer Hand. Termingerecht, zuverlässig und mit dem Know-how aus jahrelanger Erfahrung in der Region Bergstraße und Odenwald. Nach Abschluss steht ein schneller Kundendienst bereit – denn der Service endet nicht mit der Übergabe.
Wellness Zuhause – Whirlpool, Sauna & mehr
Wer in Sachen Entspannung noch einen Schritt weitergehen möchte: Außenwhirlpools, Saunen und komplette Wellnessbereiche gehören ebenfalls zum Angebot des Bäderstudios und können direkt in der Ausstellung in Mörlenbach-Bonsweiher besichtigt werden.
Jetzt Termin vereinbaren
Die Ausstellung ist montags bis donnerstags von 9:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis 12:00 Uhr geöffnet. Individuelle Terminvereinbarungen sind jederzeit möglich.
📍 Bäderstudio Öhlenschläger, Mörlenbach-Bonsweiher
📞 06209 / 1542