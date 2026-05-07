ServicePLUS Reisen in Ladenburg: Mit Kreuzfahrten der neuen Mein Schiff Flow die Welt entdecken

Ladenburg. Wenn morgens die Sonne langsam über dem Mittelmeer aufgeht, der erste Cappuccino auf dem Balkon serviert wird und nur das sanfte Rauschen des Meeres zu hören ist, beginnt genau dieser Moment, nach dem sich viele Menschen das ganze Jahr sehnen: echtes Wohlfühlen.

Mit der neuen Mein Schiff Flow bringt TUI Cruises 2026 ein neues Schiff auf die Meere, das genau dieses Gefühl perfektionieren soll. Modern, großzügig, stilvoll und mit völlig neuen Wohlfühlbereichen ausgestattet, steht die Mein Schiff Flow unter dem Motto „Leichtigkeit neu erleben“.

Für Kreuzfahrtfans – und alle, die es werden wollen – ist die Mein Schiff Flow schon jetzt eines der spannendsten neuen Schiffe Europas.

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Und genau hier kommt ServicePLUS Reisen aus Ladenburg ins Spiel.

Ihr Mein Schiff Experte aus der Region

Kreuzfahrten sind Vertrauenssache.

Welche Route passt wirklich zu mir?

Welche Kabine lohnt sich?

Wann sollte man buchen?

Welche Reisen sind schnell ausgebucht?

Als langjähriger Kreuzfahrtspezialist kennt das Team von ServicePLUS Reisen die Mein Schiff Flotte aus eigener Erfahrung – persönlich, ehrlich und individuell.

Gerade bei neuen Schiffen wie der Mein Schiff Flow profitieren Kunden von echter Beratung durch Experten, die nicht einfach nur Reisen verkaufen, sondern Kreuzfahrten leben.

Foto: ServicePlus Reisen GmbH Mein Schiff Flow: Moderne Wohlfühl-Kreuzfahrten mit neuen Genusswelten, Wellness und Traumrouten im Mittelmeer und Nordeuropa.

Die neue Mein Schiff Flow – moderner, großzügiger, entspannter

Die Mein Schiff Flow gehört zur neuen InTUItion-Klasse von TUI Cruises und setzt neue Maßstäbe für modernes Reisen auf See. Das Schiff bietet Platz für rund 3.984 Gäste, verfügt über 14 Restaurants und Bistros sowie 17 Bars und Lounges.

Besonders im Fokus stehen:

noch mehr Freiraum und offene Bereiche

moderne Wellness- und Spa-Konzepte

hochwertige Gastronomie

großzügige Sonnendecks

neue Entertainment- und Genusswelten

das beliebte Premium-Inklusivkonzept von Mein Schiff

Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle: Die Mein Schiff Flow wird mit LNG betrieben und ist für alternative emissionsärmere Kraftstoffe vorbereitet.

Das Ziel: entspannter Luxus ohne steife Kreuzfahrt-Atmosphäre.

Oder wie TUI Cruises es beschreibt:„Leichtigkeit neu erleben.“

Traumrouten mit der Mein Schiff Flow

Sommer 2026: Mediterrane Sehnsuchtsziele

In ihrer ersten Sommersaison wird die Mein Schiff Flow traumhafte Reisen im westlichen Mittelmeer anbieten – unter anderem ab/bis Palma de Mallorca.

Jetzt buchen und die besten Preise sichern.

8 Nächte - Taufreise - ab Triest/bis Palma

Triest Koper Triest Palermo (Sizilien) Palma (Mallorca)

Mi, 17.06. bis Do, 25.06.26

ab 1.699 € p.P. / z.B. Innenkabine (Inklusive Flug)



7 Nächte - Willkommensreise mit Korsika - ab/bis Palma

Palma (Mallorca) Civitavecchia (Rom) Ajaccio (Korsika) Marseille Palma (Mallorca)

Do, 25.06. bis Do, 02.07.26

ab 1.709 € p.P. / z.B. Balkonkabine (inklusive Flug)



7 Nächte - Willkommensreise mit Marokko - ab/bis Palma

Palma (Mallorca) Tanger Málaga Barcelona Palma (Mallorca)

Do, 02.07. bis Do, 09.07.26

ab 1.634 € p.P. / z.B. Außenkabine (Inklusive Flug)



10 Nächte - Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma

Palma (Mallorca) Ajaccio (Korsika) Civitavecchia (Rom) Neapel Palermo (Sizilien) Cagliari (Sardinien) Barcelona Palma (Mallorca)

Do, 09.07. bis So, 19.07.26

ab 2.599 € p.P. / z.B. Balkonkabine - mit Flug ab 3.069 €



9 Nächte - Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma

Palma (Mallorca) Barcelona La Spezia Civitavecchia (Rom) Ajaccio (Korsika) Marseille Palma (Mallorca)

So, 19.07. - Di, 28.07.26

ab 1.649 € p.P. z.B. Balkonkabine - mit Flug ab 2.089 €



10 Nächte - Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma

Palma (Mallorca) Málaga Cádiz Lissabon Tanger Barcelona Palma (Mallorca)

Fr, 07.08. bis Mo, 17.08.26ab 1.999 € p.P. z.B. Balkonkabine - mit Flug ab 2.489 €

Perfekt für alle, die:

mediterranes Flair lieben

Kultur und Genuss verbinden möchten

entspannt mehrere Länder entdecken wollen

Sonne, Kulinarik und Meer genießen möchten

Gerade die Kombination aus modernen Städten, italienischer Lebensfreude und entspannten Seetagen macht diese Reisen besonders beliebt.

Winter 2026/27: Norwegen, Ostsee & Kurzreisen

Im Winter wird die Mein Schiff Flow erstmals auch Nord- und Ostseerouten übernehmen. Geplant sind Reisen ab Hamburg und Kiel – unter anderem nach Norwegen und zu den Metropolen der Ostsee.

Das Besondere:

winterliche Fjorde

gemütliche Hygge-Momente an Bord

Weihnachtsmärkte & skandinavische Städte

Nordlichter-Chancen

entspannte Kurzreisen für eine kleine Auszeit

Gerade diese Reisen sind ideal für Gäste, die Kreuzfahrten einmal ausprobieren möchten.

Warum Mein Schiff gerade jetzt boomt

Die Nachfrage nach hochwertigen Kreuzfahrten steigt enorm. Besonders die Mein Schiff Flotte gilt bei deutschen Gästen als eine der beliebtesten Premium-Reedereien. Gründe dafür sind:

deutschsprachiges Bordkonzept

entspannte Atmosphäre

hochwertige Gastronomie

viele Inklusivleistungen

modernes Design

Fokus auf Wellness und Erholung

Vor allem Wellness auf See wird für viele Reisende immer wichtiger. Moderne Spa-Bereiche, Ruhebereiche mit Meerblick und großzügige Sonnendecks gehören heute zu den wichtigsten Kriterien bei der Wahl einer Kreuzfahrt.

Die neue Mein Schiff Flow wurde genau für diesen Trend entwickelt.

Foto: ServicePlus Reisen GmbH Foto: ServicePlus Reisen GmbH Foto: ServicePlus Reisen GmbH Mein Schiff: Wohlfühl-Kreuzfahrten mit Premium-Komfort, Genuss und entspannten Reisen zu den schönsten Zielen der Welt. Mittelmeerreise mit der Mein Schiff Flow: Sonne, mediterrane Metropolen und traumhafte Seetage perfekt kombiniert. Nordlandreise mit der Mein Schiff Flow: Fjorde, Nordlichter und skandinavische Städte entspannt vom Wasser aus entdecken.

Früh buchen lohnt sich

Neue Schiffe sind begehrt. Gerade die ersten Reisen der Mein Schiff Flow gelten schon jetzt als besonders nachgefragt. TUI Cruises rechnet selbst mit einem hohen Buchungsinteresse.

Wer:

die besten Kabinen

attraktive Frühbucherpreise

besondere Reisetermine

oder exklusive Suiten

sichern möchte, sollte frühzeitig planen.

Jetzt Kreuzfahrtträume wahr werden lassen

Ob Mittelmeer, Norwegen oder Ostsee – die neue Mein Schiff Flow verspricht Kreuzfahrten auf völlig neuem Niveau.

Und das Beste:Bei ServicePLUS Reisen in Ladenburg erhalten Kunden nicht nur Angebote, sondern persönliche Beratung von echten Kreuzfahrtexperten.

Individuell. Persönlich. Kompetent.

Denn die schönste Reise beginnt mit der richtigen Beratung.

Jetzt inspirieren lassen:

Alle Mein Schiff Kreuzfahrten können Sie rund um die Uhr online informieren und buchen unter: https://serviceplusreisen.de/kreuzfahrten

Für eine persönliche Beratung freuen sich usnere Mitarbeiter:innen auf Ihren Besuch.

Beratungstermin vereinbaren

Am besten gleich jetzt einen Beratungstermin vereinbaren, damit wir uns ausreichend Zeit für Ihre Kreuzfahrtwünsche nehmen können: https://booking.traveltermin.de/?BhVXG0xR7d