Odenwälder Baumaschinen: Geräte- und Maschinentag begeisterte mit Technik zum Anfassen

Mörlenbach. Wer am vergangenen Samstag beim Geräte- und Maschinentag von Odenwälder Baumaschinen in Mörlenbach vorbeischaute, merkte schnell: Hier konnten Innovationen nicht nur bestaunt, sondern hautnah erlebt werden. Unter dem Motto „Erleben, Entdecken, Austauschen“ verwandelte sich das Firmengelände für einen Tag in eine lebendige Erlebniswelt rund um Baumaschinen, Baugeräte und alles, was den Arbeitsalltag auf der Baustelle leichter macht.

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen herrschte von 10 bis 16 Uhr reger Betrieb. Wer Maschinen lieber live erleben als nur anschauen möchte, kam voll auf seine Kosten. Zahlreiche Modelle von JCB, Eurocomach und Weber MT waren nicht nur ausgestellt, sondern auf dem firmeneigenen Testgelände auch direkt ausprobierbar.

Ergänzend dazu präsentierten namhafte Aussteller wie DUSS, Layher Steigtechnik, Lemaitre, Tsurumi Pump, HERWE und HERWETEC ihre aktuellen Produkte und standen für persönliche Beratung bereit. Wer konkrete Fragen mitbrachte, fand kompetente Ansprechpartner und erhielt wertvolle Informationen aus erster Hand.

Foto: Fritz Kopetzky

Mehr als nur Produkte

Begeistert waren viele Besucher von den individuellen Serviceangeboten. Lemaitre etwa analysierte das Laufverhalten der Interessierten und empfahl auf dieser Grundlage den passenden Sicherheitsschuh - eine Dienstleistung, die man so nicht alle Tage erlebt.

HERWE wiederum lud zur Hautanalyse ein, denn wer seinen Hauttyp kennt, schützt sich besser - gerade im Sommer, wenn UV-Strahlung und Hitze zum Berufsalltag dazugehören. Entsprechend gefragt waren Sonnencremes und Mückenschutzprodukte.

Cool bleiben auf der Baustelle

Passend zum sommerlichen Wetter standen innovative Hitzeschutz-Produkte im Fokus. Viel Aufmerksamkeit erhielten Kühlkissen für Schutzhelme, praktische Sonnenvisiere sowie selbstkühlende Tücher mit moderner Verdunstungstechnologie. Besonders für Menschen, die im Sommer viele Stunden im Freien arbeiten, bieten diese Produkte eine willkommene Erleichterung.

Auch die stark reduzierten Angebote im Bereich Arbeitskleidung fanden großen Anklang. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, hochwertige Ausstattung zu attraktiven Sonderpreisen zu erwerben - sowohl Profis als auch Privatpersonen. Einige Restbestände sind weiterhin erhältlich, solange der Vorrat reicht. Wer dagegen nach praktischen Baugeräten und Zubehör zu attraktiven Konditionen suchte, wurde beim „Schnäppchenmarkt“ fündig.

Foto: Odenwälder Baumaschinen GmbH Foto: Odenwälder Baumaschinen GmbH Foto: Odenwälder Baumaschinen GmbH Foto: Odenwälder Baumaschinen GmbH

Zwischen Technik, Genuss und Begegnungen

Bei so vielen Eindrücken durfte auch eine kleine Pause nicht fehlen. Die schattigen Sitzmöglichkeiten in der Werkstatt boten dafür einen beliebten Rückzugsort. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Kühle Getränke und frisch Gegrilltes sorgten für die passende Stärkung zwischendurch und boten den idealen Rahmen für persönliche Gespräche und einen entspannten Austausch.

Mehr als ein Händler

Was diesen Tag besonders machte, war nicht nur das Programm, sondern vor allem die vielen persönlichen Begegnungen. Mit buchstäblich geöffneten Werkstatttoren bot Odenwälder Baumaschinen einen Blick hinter die Kulissen und zeigte, wofür das Familienunternehmen aus Mörlenbach steht: moderne Technik, kompetente Beratung und ein persönlicher Austausch auf Augenhöhe.

Foto: Fritz Kopetzky

Mit der Odenwälder BauAkademie engagiert sich das Unternehmen zudem aktiv in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften – ein Engagement, das weit über den reinen Maschinenhandel hinausgeht.

Der nächste Geräte- und Maschinentag kommt bestimmt. Wer dabei sein möchte, findet alle Informationen unter www.baugeraetecenter.de