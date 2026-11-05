Lokalschau in Hemsbach
Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. November, veranstaltet der Kleintierzuchtverein C 82 Hemsbach ab 10 Uhr seine Lokalschau im Vereinslokal "Zum Hasentreff", Rohrwiesenweg. Große und kleine Interessierte sowie befreundete Züchter können die Tiere des Vereins bestaunen. Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee, selbstgebackenen Kuchen, gemischtes Gulasch mit Semmelknödeln und Rotkraut sowie vegetarische Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Die Siegerehrung findet am Sonntag, 8. November, um 13 Uhr statt.