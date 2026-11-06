Martinsumzug und Fest

Am Mittwoch, 11. November, lädt die Gemeinde Wald-Michelbach zum Martinsumzug mit anschließendem Martinsfest ein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Der Umzug beginnt um 18 Uhr und endet auf dem Parkplatz „zwischen den Kirchen“.

Dort wird bei Glühwein, Kinderpunsch und Brezeln gemütlich gefeiert. Eingeladen sind Kinder, Familien und alle Interessierten. Speisen und Getränke werden vor Ort verkauft. Die Gemeinde bittet, die Absperrungen am Martinsfeuer zu beachten.

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