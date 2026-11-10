Messe KOMMUNAL 2026

Am 18. und 19. November findet die Messe KOMMUNAL 2026 in Erfurt statt. Sie bringt kommunale Entscheider, Verwaltungsmitarbeiter und Branchenexperten zusammen. Unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Elisabeth Kaiser geht es um KI in der Verwaltung, Bevölkerungsschutz und Klimaanpassung.

Auch kommunale Investitionen, KI-Agenten, Cyber-Resilienz und digitale Teilhabe stehen auf dem Programm. Die kostenfreie Anmeldung ist weiterhin möglich, auch kurzfristig bis zum Messetag.

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