Messner
Am Samstag, 14. November, ist Reinhold Messner um 19.30 Uhr mit seinem Vortrag „Leben am Limit“ in der Stadthalle Heidelberg, Neckarstaden 24, zu erleben. Der von WunderWelten veranstaltete Abend verbindet Bilder und Erinnerungen an große Expeditionen mit Geschichten über Leidenschaft, Scheitern und die Freiheit, den eigenen Weg zu gehen. In der Pause und nach dem Vortrag ist eine Signierstunde vorgesehen. Karten gibt es ab 49,90 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr online und bei den Reservix-Vorverkaufsstellen.
Informationen und Tickets: https://wunderwelten-festival.com/vortraege/heidelberg/messner