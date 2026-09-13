Fußball-Bundesliga

0:2 gegen Wolfsburg: Stuttgarterinnen verlieren erstmals

Stuttgarts Fußballerinnen kassieren in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg ihre erste Niederlage. Für den Vizemeister ist es bereits der vierte Sieg im vierten Spiel.

Die VfB-Fußballerinnen kassierten in der Bundesliga ihre erste Niederlage. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Die VfB-Fußballerinnen kassierten in der Bundesliga ihre erste Niederlage. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart haben eine Überraschung gegen Vizemeister VfL Wolfsburg verpasst. Das 0:2 (0:1) gegen den Bundesliga-Tabellenführer war die erste Liga-Niederlage für die Schwäbinnen im vierten Saisonspiel. Für den von Stephan Lerch tranierten VfL erzielten Ella Peddemors (3. Minute) und Nationalspielern Cora Zicai (69.) die Tore vor 3.820 Zuschauerinnen und Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Das Team von VfB-Trainer Nico Schneck erwischte einen schwachen Start. Nur drei Minuten waren gespielt, als DFB-Spielerin Sarai Linder der Stuttgarterin Maximiliane Rall abnahm und Peddemors perfekt in Szene setzte. Die 24-Jährige vollendete aus Metern sicher. Auch beim 2:0 durch Zicai profitierten die Wolfsburgerinnen von einem Ballverlust der Stuttgarterinnen. Diesmal gewann Peddemors gegen Reena Wichmann den entscheidenden Zweikampf.

Durch den Sieg wahrten die Wolfsburgerinnen ihre makellose Bilanz. Mit zwölf Punkten führen sie die Tabelle an. Meister FC Bayern München ist erst am Montag (18.00 Uhr) bei Bayer Leverkusen im Einsatz und kann dann wieder gleichziehen.

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