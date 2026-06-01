18 Tore und 10 Vorlagen

1. FC Heidenheim holt Costly aus Ingolstadt

Marcel Costly hat beim FC Ingolstadt eine herausragende Saison gespielt. Nun verlässt der Offensivspieler die Schanzer. Er spielt künftig eine Liga höher für einen Bundesliga-Absteiger.

Marcel Costly verlässt den FC Ingolstadt und spielt künftig zweitklassig. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Marcel Costly verlässt den FC Ingolstadt und spielt künftig zweitklassig. (Archivbild)

Heidenheim (dpa) - Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat Offensivspieler Marcel Costly vom Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt verpflichtet. Der 30-Jährige hat einen Vertrag bis Ende Juni 2029 unterschrieben. Costly war im Sommer 2022 nach Ingolstadt gewechselt. Der ursprünglich als Rechtsverteidiger ausgebildete Spieler wurde in der vergangenen Saison deutlich offensiver eingesetzt und überzeugte mit starken Leistungen.

«Mit Marcel Costly konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit 18 Toren und zehn Assists eine absolut herausragende Saison in der 3. Liga gespielt hat. Durch seine Variabilität - er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden - wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen», erklärte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

«Frank Schmidt hat mich im Gespräch mit seiner positiven Art von der ersten Sekunde an angezündet», sagte Costly über seinen neuen Trainer. «Ich wusste deshalb sofort, dass ich diesen Schritt unbedingt gehen möchte. Der FCH hat sich in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Reputation im deutschen Profifußball erarbeitet. Hier geht es um ehrliche Arbeit und das Team steht über allem. Genau das passt zu meiner Mentalität auf dem Platz.»

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