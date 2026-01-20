Bild
Winter-Wechsel

1. FC Heidenheim leiht Torwart Müller an Schalke aus

Nachdem er beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim seinen Platz als Stammtorwart verloren hat, wechselt Torwart Kevin Müller zu Schalke 04 in die zweite Liga. Die Nummer eins ist er dort auch nicht.

Heidenheims Ex-Stammtorwart Müller geht zum FC Schalke 04. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Heidenheims Ex-Stammtorwart Müller geht zum FC Schalke 04. (Archivbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim leiht seinen früheren Stammtorwart Kevin Müller bis zum Saisonende an den Zweitligisten FC Schalke 04 aus. Wie der FCH mitteilte, sei der 34-Jährige mit einem Wechselwunsch auf den Tabellen-16. zugekommen. Die frühere unangefochtene Nummer eins war zuletzt hinter dem von Borussia Dortmund ausgeliehenen Diant Ramaj und Ersatztorhüter Frank Feller nur noch die Nummer drei im Kader von Trainer Frank Schmidt. 

«Aufgrund seiner aktuellen sportlichen Situation bei uns ist Kevin mit der Bitte an uns herangetreten, sich bis zum Saisonende an Schalke 04 ausleihen zu lassen», sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. Müller sei einer der verdientesten Spieler der Vereinsgeschichte, daher sei der Club seinem Wunsch nachgekommen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 30. Juni 2027.

Mit Müller wurde Heidenheim erstklassig

Bei Schalke ist Müller nun als Nummer zwei hinter dem gesetzten Loris Karius eingeplant. Der bisherige Vertreter von Karius, Justin Heekeren, ist zum RSC Anderlecht nach Belgien gewechselt.

Müller war bis zum vergangenen Sommer über Jahre Stammtorhüter der Heidenheimer. Mit ihm war der FCH 2023 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen und hatte anschließend zweimal den Klassenverbleib geschafft. Die Ausleihe von Ramaj zur laufenden Saison hatte jedoch für Unruhe gesorgt. Die Differenzen waren aber nach eigenen Aussagen ausgeräumt worden.

