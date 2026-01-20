1. FC Heidenheim leiht Torwart Müller an Schalke aus

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim leiht seinen früheren Stammtorwart Kevin Müller bis zum Saisonende an den Zweitligisten FC Schalke 04 aus. Wie der FCH mitteilte, sei der 34-Jährige mit einem Wechselwunsch auf den Tabellen-16. zugekommen. Die frühere unangefochtene Nummer eins war zuletzt hinter dem von Borussia Dortmund ausgeliehenen Diant Ramaj und Ersatztorhüter Frank Feller nur noch die Nummer drei im Kader von Trainer Frank Schmidt.

«Aufgrund seiner aktuellen sportlichen Situation bei uns ist Kevin mit der Bitte an uns herangetreten, sich bis zum Saisonende an Schalke 04 ausleihen zu lassen», sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. Müller sei einer der verdientesten Spieler der Vereinsgeschichte, daher sei der Club seinem Wunsch nachgekommen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 30. Juni 2027.

Mit Müller wurde Heidenheim erstklassig

Bei Schalke ist Müller nun als Nummer zwei hinter dem gesetzten Loris Karius eingeplant. Der bisherige Vertreter von Karius, Justin Heekeren, ist zum RSC Anderlecht nach Belgien gewechselt.