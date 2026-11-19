1. FC Heidenheim will in Darmstadt Misserfolgsserie beenden
Nach sechs Spielen ohne Sieg droht der 1. FC Heidenheim den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen der zweiten Liga zu verlieren. Gelingt beim abstiegsgefährdeten SV Darmstadt 98 die Wende?
Heidenheim (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim möchte beim abstiegsgefährdeten SV Darmstadt 98 seine mehr als zweimonatige Misserfolgsserie beenden. Nur so kann der Erstliga-Absteiger weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen halten. «Ein Sieg würde uns helfen, wieder angenehmer auf die Situation blicken zu lassen», sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) am Darmstädter Böllenfalltor.
Heidenheim ist in der Liga seit sechs Spielen ohne Sieg und steht vor dem zwölften Spieltag fünf Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Der Rückstand auf Rang zwei und damit einen direkten Aufstiegsplatz beträgt bereits acht Punkte. Seine Mannschaft müsse gegen den Tabellen-17. Darmstadt offensiv wie defensiv effektiver auftreten, «um endlich mal wieder einen Sieg einzufahren», forderte Schmidt.
Feller kehrt ins Tor zurück
Verzichten muss Heidenheim auf Verteidiger Jonas Föhrenbach (Schienbeinbruch), Mittelfeldspieler Luca Kerber (Muskelverletzung) sowie auf Torwart Thomas Dähne (Fingerbruch). Für den 32-Jährigen wird der zehn Jahre jüngere Frank Feller ins Tor zurückkehren, der seinen Platz nach dem zweiten Spieltag an Dähne verloren hatte.