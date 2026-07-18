1.300 Menschen bei Demo gegen Kürzungen im Sozialstaat
Kritik an Rentenkürzungen und steigender Ungleichheit: Auf dem Schlossplatz machen Protestierende auf ihre Sorgen aufmerksam.
Stuttgart (dpa/lsw) - 1.300 Menschen haben in Stuttgart gegen Kürzungen im Sozialstaat demonstriert. Unter dem Motto «Kommunen am Limit» trafen sich die Menschen am Mittag auf dem Schlossplatz zum Protestieren. Während der Kundgebung verlief alles friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Es habe keine Zwischenfälle gegeben.
Die Veranstalter kritisierten unter anderem die wachsende soziale Ungleichheit im Land. Die Sparmaßnahmen bei der Rente und der gesetzlichen Krankenversicherung waren ebenfalls ein Hauptthema.