1:0 in Osnabrück: Wehen Wiesbaden siegt an der Bremer Brücke

Osnabrück (dpa/lhe) - Die Achterbahnfahrt des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga geht weiter. Nach der Niederlage zuletzt gegen Aue gewannen die Hessen im Freitagabend-Spiel mit 1:0 (0:0) gegen den Zweitliga-Mitabsteiger VfL Osnabrück. Thjimen Goppel gelang in der 55. Minute das Tor des Tages an der Bremer Brücke.