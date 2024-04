100 statt 10 Gäste gekommen: Polizei löst Feier auf

Bad Homburg (dpa/lhe) - Ausgeartet ist in Königstein im Hochtaunuskreis die Geburtstagsfeier eines Jugendlichen. Statt der nach Erkenntnissen der Polizei geladenen etwa zehn Gäste versammelte sich eine rund 100-köpfige Gruppe im Garten des Einfamilienhauses. Warum so viele Menschen mehr kamen, war zunächst unklar. Wegen lauter Musik und Lärms riefen Anwohner am Montagabend die Polizei. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zum Ort der Geburtstagsfeier, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Polizei löste die Feier auf und sprach Platzverweise aus. «Die Abwanderung der geladenen und ungeladenen Gäste verlief friedlich», hieß es im Polizeibericht. Es werde nun geprüft, ob der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werde.