100.000 Betrugsnachrichten bei Whatsapp: Zwei Festnahmen

Osnabrück/Frankfurt (dpa) - Ermittler aus Niedersachsen und Hessen haben zwei Männer festgenommen, die bundesweit rund 100.000 Betrugsnachnachrichten über den Messenger Whatsapp verschickt haben sollen. Die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 19 und 20 Jahren wurden am Dienstagmorgen in Frankfurt festgenommen, wie die Polizei Osnabrück mitteilte, die an den monatelangen Ermittlungen beteiligt war.