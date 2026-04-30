Einkommensteuer

100.000 Steuer-Vorschläge an Bürger schon verschickt

Die fertige Steuererklärung im Briefkasten: Über das Projekt «Die Steuer macht das Amt» hat Hessens Finanzverwaltung Tausende Vorschläge verschickt.

Das Finanzamt will in diesem Jahr insgesamt rund 200.000 hessischen Bürgerinnen und Bürgern automatisch einen Vorschlag zur Festsetzung der Einkommensteuer machen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Das Finanzamt will in diesem Jahr insgesamt rund 200.000 hessischen Bürgerinnen und Bürgern automatisch einen Vorschlag zur Festsetzung der Einkommensteuer machen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Über das Projekt «Die Steuer macht das Amt» hat die hessische Finanzverwaltung seit 10. April rund 100.000 Vorschläge für eine Einkommensteuererklärung an Steuerpflichtige verschickt. Weitere Zehntausende sollen in den kommenden Tagen folgen, teilte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) in Wiesbaden mit. Am Donnerstag soll im Landtag über die Ausweitung des Pilotprojektes diskutiert werden. 

Nach den Worten des Ministers läuft es «reibungslos», es seien erste positive Rückmeldungen eingegangen. Es gebe bereits Tausende Zustimmungen zu dem Vorschlag. 

Das Finanzamt macht in diesem Jahr insgesamt rund 200.000 hessischen Bürgerinnen und Bürgern automatisch einen Vorschlag zur Festsetzung der Einkommensteuer 2025. Rund die Hälfte der Briefe sind demnach schon verschickt. 

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Zielgruppe sind Menschen ohne Steuerberater, die ausschließlich Einkünfte als Arbeitnehmer oder eine Rente beziehungsweise eine Pension beziehen. Zudem werden auch Steuerpflichtige mit Kindern unter 18 Jahren erfasst. 

Grundlage für den Vorschlag des Finanzamts sind Daten etwa zu Lohn, Rente und Versicherungen, die der Steuerverwaltung wegen der entsprechenden Meldepflichten ohnehin vorliegen. Der Vorschlag kann von den Steuerpflichtigen noch ergänzt werden. Es ist auch weiterhin möglich, eine selbst erstellte Steuererklärung einzureichen.

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