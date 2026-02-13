11.000 Liter Natronlauge bei Getränkehersteller ausgelaufen
Großeinsatz bei einem Getränkehersteller in der Region Stuttgart. Feuerwehrleute müssen Tausende Liter einer gefährlichen Flüssigkeit abpumpen.
Deizisau (dpa/lsw) - Rund 11.000 Liter Natronlauge sind bei einem Getränkehersteller in Deizisau (Kreis Esslingen) ausgetreten. Die Feuerwehr pumpte die ätzende Flüssigkeit am Donnerstagabend in einer Lagerhalle einer Firma nahe des Neckar ab, wie ein Polizeisprecher erklärte. Verletzt wurde demnach niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Auch sei die Flüssigkeit nicht in die Umwelt gelangt. Der Einsatz der zahlreichen Feuerwehrleute dauerte den Angaben zufolge bis in die Morgenstunden.
Natronlauge ist eine stark ätzende Flüssigkeit, die bei Kontakt schwere Verletzungen hervorrufen kann. In der Lebensmittelindustrie kann die Flüssigkeit etwa zum Spülen von Flaschen verwendet werden. Aber auch als Zusatzstoff oder etwa auf Brezeln kommt die Flüssigkeit in überaus stark verdünnter Form zum Einsatz.
Warum es zu dem Zwischenfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.