Notfälle

11.000 Liter Natronlauge bei Getränkehersteller ausgelaufen

Großeinsatz bei einem Getränkehersteller in der Region Stuttgart. Feuerwehrleute müssen Tausende Liter einer gefährlichen Flüssigkeit abpumpen.

Die Feuerwehr pumpte die ätzende Flüssigkeit ab. Foto: SDMG/dpa
Die Feuerwehr pumpte die ätzende Flüssigkeit ab.

Deizisau (dpa/lsw) - Rund 11.000 Liter Natronlauge sind bei einem Getränkehersteller in Deizisau (Kreis Esslingen) ausgetreten. Die Feuerwehr pumpte die ätzende Flüssigkeit am Donnerstagabend in einer Lagerhalle einer Firma nahe des Neckar ab, wie ein Polizeisprecher erklärte. Verletzt wurde demnach niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Auch sei die Flüssigkeit nicht in die Umwelt gelangt. Der Einsatz der zahlreichen Feuerwehrleute dauerte den Angaben zufolge bis in die Morgenstunden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Natronlauge ist eine stark ätzende Flüssigkeit, die bei Kontakt schwere Verletzungen hervorrufen kann. In der Lebensmittelindustrie kann die Flüssigkeit etwa zum Spülen von Flaschen verwendet werden. Aber auch als Zusatzstoff oder etwa auf Brezeln kommt die Flüssigkeit in überaus stark verdünnter Form zum Einsatz.

Warum es zu dem Zwischenfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
360.000 Liter Wasser fließen in Keller von Einkaufszentrum
Technischer Defekt?

360.000 Liter Wasser fließen in Keller von Einkaufszentrum

Security-Mitarbeiter betreten das Gebäude, der Boden ist ungewöhnlich nass. Im Keller steht Wasser - bis zu 15 Zentimeter hoch. Ein Fall für die Feuerwehr.

19.01.2026

Hausbrand in Oftersheim sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr
Brände

Hausbrand in Oftersheim sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Brand breitet sich von einem Anbau auf ein anliegendes Wohnhaus aus. Die Hausbewohner bringen sich in Sicherheit, knapp 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

09.12.2025

Ätzende Flüssigkeit läuft aus: Autobahn-Raststätte gesperrt
Gefahrgutunfall

Ätzende Flüssigkeit läuft aus: Autobahn-Raststätte gesperrt

Der Fahrer will Rast machen und bemerkt dabei die tropfende Flüssigkeit. Er informiert sofort den Notruf.

12.06.2025

Fünf Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt
Brennende Mülltonnen

Fünf Feuerwehrleute bei Einsatz verletzt

Die Feuerwehr wird in der Nacht wegen brennenden Mülltonnen alarmiert. Der Einsatz ist nicht ungefährlich.

28.02.2025

Großeinsatz der Feuerwehr: Gebäudebrand im Ortskern
Landkreis Kassel

Großeinsatz der Feuerwehr: Gebäudebrand im Ortskern

Ein Wohnhaus mit angeschlossener Drechslerei steht in Flammen, verletzt wird bei dem Feuer niemand. Um an die Glutnester zu gelangen, muss das Gebäude teilweise abgerissen werden.

10.04.2024