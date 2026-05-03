2. Fußball-Bundesliga

1:2 beim KSC: Lilien verabschieden sich aus Aufstiegsrennen

Darmstadt vergibt reihenweise Chancen und wird vom KSC spät bestraft. Die Aufstiegschancen sind dahin.

Marvin Wanitzek erzielte per direktem Freistoß die 1:0-Führung für den KSC. Foto: Silas Stein/dpa
Marvin Wanitzek erzielte per direktem Freistoß die 1:0-Führung für den KSC.

Karlsruhe (dpa) - Der SV Darmstadt 98 muss nach einer Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC seine Aufstiegsträume endgültig begraben. Die Hessen unterlagen mit 1:2 (0:0) und blieben damit auch im siebten Spiel nacheinander sieglos. Der KSC steht mit nun 43 Punkten weiter im sportlich sicheren Niemandsland.

Die Tore für die Gastgeber erzielten vor 30.020 Zuschauern KSC-Kapitän Marvin Wanitzek per direktem Freistoß (58. Minute) und Shio Fukuda (86.). Darmstadts umworbener Stürmer Isac Lidberg traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (70.).

KSC dreht spät auf

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Im ersten Durchgang hatten die Lilien noch die besseren Möglichkeiten, nutzten die Karlsruher Fehler aber nicht. Marco Richter verzog früh nach einem Fehlpass von Nicolai Rapp (2.) und später aus spitzem Winkel (20.). Auch Hiroki Akiyama ließ eine Konterchance zur Führung liegen (37.). Karlsruhe dagegen blieb zunächst harmlos, wurde erst durch Fukuda kurz vor der Pause erstmals gefährlich (43.).

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber. Torwart Marcel Schuhen hielt Darmstadt zunächst mit einer starken Doppelparade gegen Fukuda und Wanitzek im Spiel (55.). Kurz darauf war er beim Freistoß des Spielmachers allerdings machtlos. Darmstadt antwortete durch Lidberg, verpasste aber dennoch einen Punkt, weil Fukuda kurz vor dem Ende zur Stelle war.

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