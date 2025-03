121 Angriffe auf Flüchtlingsheime und Flüchtlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr sind in Hessen 121 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte verzeichnet worden. 120 davon seien als politisch rechts motivierte Taten eingeordnet worden, teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der oppositionellen Grünen-Landtagsfraktion mit. Laut Aufstellung wurde der erste derartige Fall am 9. Januar 2024 in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) registriert und der letzte am 26. Dezember in Gießen.