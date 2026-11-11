13-Jährige versprüht Reizgas an Schule – ein Kind in Klinik
Im Flur der Sporthalle einer Wiesbadener Schule versprüht eine Schülerin Pfefferspray und löst damit einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Es gibt Verletzte.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine 13-Jährige hat für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr an einer Wiesbadener Schule gesorgt, indem sie Pfefferspray im Flur der Sporthalle versprühte. Insgesamt 14 Kinder erlitten am Dienstagvormittag Atemwegs- und Augenreizungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Kind sei zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.
Für den Einsatz waren Polizei und Rettungskräfte mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, heißt es. Die Polizei ermittle nun wegen gefährlicher Körperverletzung.