13-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 13-Jährige ist an einer Bushaltestelle in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war demnach eine Autofahrerin an einem auf der Gegenseite haltenden Linienbus vorbeigefahren, der gerade Fahrgäste absetzte. Das Mädchen sei in diesem Moment hinter dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen und vom Wagen der 61-Jährigen erfasst worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.