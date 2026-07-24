An Bushaltestelle

13-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt

An einer Bushaltestelle in Stuttgart wurde ein Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

Bei einem Unfall wurde eine 13-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Bei einem Unfall wurde eine 13-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 13-Jährige ist an einer Bushaltestelle in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war demnach eine Autofahrerin an einem auf der Gegenseite haltenden Linienbus vorbeigefahren, der gerade Fahrgäste absetzte. Das Mädchen sei in diesem Moment hinter dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen und vom Wagen der 61-Jährigen erfasst worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

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