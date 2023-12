13 Menschen bei Unfall auf A45 verletzt

Florstadt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 45 bei Florstadt (Wetteraukreis) sind 13 Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein Autofahrer am Nachmittag auf der Beschleunigungsspur bei der Anschlussstelle Florstadt ins Schleudern. Er verlor demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Hauptfahrbahn. Dort stieß er mit drei weiteren Fahrzeugen zusammen.

Die schwerverletzte Person wurde den Angaben zufolge mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Laut Polizei lässt sich der Gesamtschaden noch nicht beziffern. Die Autobahn werde in Richtung Hanau noch stundenlang gesperrt sein, hieß es am späten Nachmittag.