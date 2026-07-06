Gegen Prellbock gefahren

13 Verletzte bei Zugunfall am Tübinger Hauptbahnhof

Montagmorgen am Tübinger Hauptbahnhof: Eine Regionalbahn fährt gegen einen Prellbock. 13 Menschen werden verletzt. Was bisher bekannt ist.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Eine Regionalbahn ist am Tübinger Hauptbahnhof gegen einen Prellbock gefahren. Wie die Bundespolizei mitteilte, verletzten sich durch den Aufprall am Montagmorgen nach aktuellem Kenntnisstand 13 der etwa 80 Reisenden im Zug leicht. Welche Verletzungen die Fahrgäste erlitten, ist unklar.

Laut Polizei fuhr der 47 Jahre alte Lokführer kurz vor 7.30 Uhr mit der aus Rottenburg am Neckar kommenden Bahn der DB Regio bei der Einfahrt in den Bahnhof gegen den Prellbock. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Bundespolizei nahm gegen den Lokführer Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung auf. 

Nach dem Unfall wurde das Gleis ungefähr gegen 11.00 Uhr wieder freigegeben. Am Zug habe es keine Schäden gegeben und auch der Zugverkehr sei nicht beeinträchtigt worden, hieß es. Auch die DB Regio konnte nicht sagen, was Ursache für den Unfall war und wartet die Ermittlungen der Bundespolizei ab.

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