Bild
Bitte um Hinweise

14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst

Schwarze Daunenjacke, dunkle Haare, weißes Schuhwerk: Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einer 14-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einer 14-Jährigen. (Symbolbild)

Schwalbach am Taunus (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nach einer 14-Jährigen aus Schwalbach am Taunus nahe Frankfurt. Das Mädchen verließ am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Wohnung der Eltern und kehrte seitdem nicht zurück, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Vermisste ist den Angaben zufolge etwa 1,72 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlange dunkelrote Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie demnach eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Zudem trage sie einen schwarzen Rucksack.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen werden unter der Telefonnummer 06196 96950 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannter Toter auf Hochsitz – Polizei bittet um Hinweise
Keine Hinweise auf Verbrechen

Unbekannter Toter auf Hochsitz – Polizei bittet um Hinweise

Spaziergänger finden auf einem Hochsitz einen unbekannten Toten. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität – trotz bundesweiter Ermittlungen gibt es bislang keine Spur.

06.11.2025

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

16-Jähriger aus Ketsch seit über zwei Wochen vermisst

Der letzte Kontakt zu dem Jugendlichen bestand am 9. September. Die Polizei bittet um Mithilfe (Bild im Beitrag).

26.09.2025

16-Jähriger Nähe Weinheimer Schlosspark ausgeraubt
Weinheim

16-Jähriger Nähe Weinheimer Schlosspark ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall am Samstagabend im Bereich des Katzenlaufs.

21.04.2024

Versuchter Einbruch in Bensheim-Fehlheim
Einbrecher auf der Flucht

Versuchter Einbruch in Bensheim-Fehlheim

Gerade noch rechtzeitig. Ein Einbruch im Buchenweg in Bensheim-Fehlheim wird durch Bewohner vereitelt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den zwei Tätern.

08.12.2023

Wo ist Stefan O.? Heidelberg in Sorge um vermissten 49-Jährigen
Polizei

Wo ist Stefan O.? Heidelberg in Sorge um vermissten 49-Jährigen

Die Polizei Heidelberg hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

27.09.2023