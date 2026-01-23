14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst
Schwarze Daunenjacke, dunkle Haare, weißes Schuhwerk: Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen. Was bislang bekannt ist.
Schwalbach am Taunus (dpa/lhe) - Die Polizei sucht nach einer 14-Jährigen aus Schwalbach am Taunus nahe Frankfurt. Das Mädchen verließ am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr die Wohnung der Eltern und kehrte seitdem nicht zurück, wie die Polizei mitteilte.
Die Vermisste ist den Angaben zufolge etwa 1,72 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlange dunkelrote Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie demnach eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Zudem trage sie einen schwarzen Rucksack.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen werden unter der Telefonnummer 06196 96950 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.