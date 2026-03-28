Verkehr

14-Jähriger durchschlägt bei Unfall mit Kopf Taxi-Scheibe

Mit voller Wucht durchschlägt ein 14-Jähriger bei einem E-Scooter-Crash die Scheibe eines Taxis. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Was ist passiert?

Die beiden Jugendliche wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die beiden Jugendliche wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Ein 14 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Tübingen schwer verletzt worden, zwei weitere Beteiligte leicht. Ein Taxifahrer habe in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt des Jugendlichen und seines 13 Jahre alten Mitfahrers missachtet, teilte die Polizei mit. Der 14-Jährige sei mit seinem Zweirad gegen die rechte Seite des Taxis geprallt und habe wegen der Wucht der Kollision mit seinem Kopf eine Scheibe durchgeschlagen. 

Beide Jugendliche seien auf die Fahrbahn gestürzt und nicht mehr ansprechbar gewesen. Der E-Scooter-Fahrer habe durch den Unfall schwere Gesichtsverletzungen erlitten, sein Mitfahrer und der Taxifahrer seien leicht verletzt worden. 

Der E-Scooter wurde nach Angaben der Polizei beschlagnahmt, da dieser nach ersten Ermittlungen nicht für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war und über keine Haftpflichtversicherung verfügte. Zusätzlich sei wegen der Höchstgeschwindigkeit des E-Scooters eine Fahrerlaubnis notwendig gewesen, die der 14-Jährige nicht hatte.

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