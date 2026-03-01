Notfälle

15-Jährige bleibt mit Gleitschirm in 15 Metern Höhe hängen

Statt auf der Wiese zu landen, fliegt eine 15-Jährige mit dem Gleitschirm an ein Dach. Dort verfängt sich ihr Schirm.

Die 15-Jährige blieb unverletzt. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa
Die 15-Jährige blieb unverletzt. (Symbolbild)

Poppenhausen (dpa/lhe) - Eine 15 Jahre alte Flugschülerin ist mit ihrem Gleitschirm an einem Dach eines Palettenwerkes in etwa 15 Metern Höhe hängen geblieben. Der Schirm habe sich im Dachbereich verfangen, die Frau habe sich an einem Rohrgestänge festhalten können, teilte die Polizei mit.

Die 15-Jährige sei vom Weiherberg in der Rhön gestartet und habe dann «offenbar aufgrund eines Flugfehlers» die anvisierte Landewiese verpasst. Sie sei von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet worden, schrieb die Polizei. Die 15-Jährige wurde demnach nicht verletzt.

