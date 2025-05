15-Jährige flüchtet mit Auto vor Polizei

St. Georgen im Schwarzwald (dpa/lsw) - Eine 15-Jährige ist in St. Georgen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit dem Auto ihres Vaters vor der Polizei geflüchtet und in ein Autohaus gefahren. Dabei wurden sie und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin am Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Beide kamen in ein umliegendes Krankenhaus.