15-Jähriger in Witzenhausen mit Küchenmesser bedroht

Witzenhausen (dpa/lhe) - Mit einem Küchenmesser soll ein 19-Jähriger in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) einen 15-Jährigen bedroht haben. Laut Polizei konnte der Jugendliche am Freitagabend nur deshalb Schlimmeres verhindern, weil er in eine Gaststätte flüchtete und weil Zeugen eingriffen. Den 19-Jährigen fanden Polizisten demnach am Marktplatz, nachdem er den Tatort verlassen hatte.