15-Jähriger nach Flucht vor Polizei festgenommen

Stockstadt/Rhein (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher ist mit einem Kleinkraftrad vor der Polizei geflohen und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife den 15-Jährigen in Stockstadt am Rhein (Kreis Groß-Gerau) kontrollieren, da an seinem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Der Jugendliche flüchtete über eine Bundesstraße und einen parallel verlaufenden Feldweg. Als er wieder auf die Bundesstraße auffahren wollte, stürzte er und verletzte sich leicht. Die Streife nahm den 15-Jährigen vorläufig fest und übergab ihn dem Rettungsdienst. Laut Polizei hatte der Jugendliche keinen Führerschein und das Zweirad war nicht versichert.