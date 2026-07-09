Festnahme in Wald

15-Jähriger ohne Führerschein rast Polizei davon

Mit bis zu 90 km/h flieht ein 15-Jähriger auf einem Motorroller vor der Polizei – zu Fuß geht die Verfolgung weiter. Wie die Polizei ihn schließlich stoppt.

Die Polizei konnte den Jugendlichen schließlich festnehmen. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Polizei konnte den Jugendlichen schließlich festnehmen. (Symbolbild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger ohne Führerschein ist der Polizei in Ellwangen (Ostalbkreis) auf seinem Motorroller ohne Kennzeichen davongerast und anschließend zu Fuß geflüchtet. Der Jugendliche sollte auf einer Landstraße kontrolliert werden, beschleunigte seinen Roller jedoch auf bis zu 90 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei mitteilte. Auf Anhaltsignale der Polizei reagierte er nicht. Schließlich fuhr er den Angaben zufolge nach etwa zwei Kilometern in einen Wald und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei habe ihn schließlich einholen und festnehmen können. Bei der Verfolgung durch den Wald am Mittwoch habe sich ein Beamter leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.

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