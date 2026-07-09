15-Jähriger ohne Führerschein rast Polizei davon

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger ohne Führerschein ist der Polizei in Ellwangen (Ostalbkreis) auf seinem Motorroller ohne Kennzeichen davongerast und anschließend zu Fuß geflüchtet. Der Jugendliche sollte auf einer Landstraße kontrolliert werden, beschleunigte seinen Roller jedoch auf bis zu 90 Kilometern pro Stunde, wie die Polizei mitteilte. Auf Anhaltsignale der Polizei reagierte er nicht. Schließlich fuhr er den Angaben zufolge nach etwa zwei Kilometern in einen Wald und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei habe ihn schließlich einholen und festnehmen können. Bei der Verfolgung durch den Wald am Mittwoch habe sich ein Beamter leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.