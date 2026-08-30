Unfall in Fulda

15-Jähriger stürzt schwer mit E-Scooter

Ein Jugendlicher verliert die Kontrolle über seinen E-Scooter - und landet mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Unfallursache war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Unfallursache war zunächst unklar. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Fulda schwer verletzt. Der Jugendliche verlor am Samstagabend die Kontrolle über das Gefährt und kam so unglücklich zu Fall, dass er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei mitteilte. Einen Schutzhelm trug er nicht. Der Grund für den Sturz war zunächst unklar.

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