Stuttgart/Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Stuttgart und Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt. Dazu wurden mehrere Hunderttausend Euro Bargeld gefunden, wie eine Polizeisprecherin sagte.