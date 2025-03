15 UCI WorldTour-Teams beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Radklassiker Eschborn - Frankfurt am 1. Mai werden 15 Teams aus der UCI WorldTour erwartet. Das teilte der Veranstalter in Frankfurt/Main mit. Ergänzt wird das Starterfeld durch die vier besten ProTeams. Der Start erfolgt im Zentrum von Eschborn, Ziel ist die Alte Oper in Frankfurt/Main. Die Strecke führt über rund 200 Kilometer durch den Taunus. Zweimal muss der Feldberg überwunden werden. Angeführt wird die Teilnehmerliste vom einzigen deutschen WorldTeam Red Bull – BORA – hansgrohe, dass voraussichtlich auch mit Titelverteidiger Maxim Van Gils an den Start gehen wird. Der Belgier fuhr bei seinem Sieg 2024 noch für Lotto. Des Weiteren sind Nils Politt mit seinem UAE Team Emirates – XRG am Start, wie auch Lidl-Trek mit dem Champion von 2023, Sören Kragh Andersen.