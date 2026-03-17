Tragischer Unfall

16-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine – und stirbt kurz darauf.

Der Teenager verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Der Teenager verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Ehningen (dpa/lsw) - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Böblingen noch an der Unfallstelle gestorben. Möglicherweise hatte der Teenager in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei so in den Gegenverkehr geraten, erklärte ein Sprecher der Polizei. Wie genau es zu dem Unfall zwischen Ehningen und Holzgerlingen kommen konnte, müsse aber noch geklärt werden.

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In dem Auto, mit dem der 16-Jährige kollidierte, saßen eine Frau und ihr 5-jähriges Kleinkind. Die beiden blieben unverletzt.

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