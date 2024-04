16-Jähriger von Krad geschleudert und schwer verletzt

Kalbach (dpa/lhe) - Ein 16 Jahre alter Kradfahrer ist bei einem Unfall in Kalbach im Kreis Fulda schwer verletzt worden. Der Jugendliche kam am Sonntag auf der K76 zwischen Eichenried und Kiliansberg in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr auf die angrenzende Wiese und wurde von seiner Maschine geschleudert. Am Fahrbahnrand kam er schwer verletzt zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.