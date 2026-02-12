16 Tonnen Kabel aus Bahn-Umspannwerk gestohlen
Mitten in Karlsruhe verschwinden Kupferkabel im Wert von 185.000 Euro. Wie konnten die Diebe 16 Tonnen Material unbemerkt abtransportieren?
Karlsruhe (dpa/lsw) - Diebe haben vom Gelände eines Umspannwerks der Bahn im Karlsruher Stadtteil Bulach rund 16 Tonnen Kupferkabel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 185.000 Euro, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Wie die Tat genau ablief, werde noch recherchiert.
Der Diebstahl geschah zwischen Montag und Dienstag. Weitere Details zur Tat wollte die Sprecherin vorerst nicht nennen. Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Sie hofft nun auf Zeugen.