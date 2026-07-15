Gewitter und Starkregen

17 Feuerwehreinsätze in Reutlingen wegen Unwetters

Die Feuerwehr in Reutlingen musste am späten Nachmittag und Abend wegen Unwetters vielfach ausrücken. Schon am Morgen gab es zahlreiche Einsätze wegen eines Hagelsturms.

Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Wegen eines Gewitters mit Starkregen musste die Feuerwehr in Reutlingen am späten Nachmittag und Abend 17 Mal ausrücken. Bei den Einsätzen handelte es sich hauptsächlich um voll gelaufene Keller sowie überflutete Straßen und Unterführungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Betroffen war demnach vor allem die Kernstadt. Im Landkreis Reutlingen habe es zwei weitere Einsätze gegeben. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Morgen hatte die Feuerwehr in Reutlingen alle Hände voll zu tun. Ein Unwetter mit Hagel hatte Straßen überflutet und einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Zudem fiel in Teilen des Stadtgebiets vorübergehend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Nach Einschätzung des DWD prasselten Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern vom Himmel.

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