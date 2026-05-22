Schwerer Unfall

17-jähriger E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird der Jugendliche schwer verletzt. Wie kam es dazu?

Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Stutensee (dpa/lsw) - Ein E-Scooter-Fahrer ist im Kreis Karlsruhe lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll der 17-Jährige eine Straße bei Stutensee überquert und dabei ein Auto übersehen haben. Der Jugendliche sei von dem Wagen des 34-Jährigen frontal erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher. Demnach war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

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