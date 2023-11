17 Prozent der Erwachsenen in Hessen stark übergewichtig

Wiesbaden (dpa/lhe) - 17 Prozent der Erwachsenen in Hessen sind stark übergewichtig. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, hatten sie im Jahr 2021 einen Body-Mass-Index von 30 oder mehr und galten damit als adipös. Männer waren mit 19 Prozent häufiger betroffen als Frauen (14 Prozent). Während Männer damit dem Bundesdurchschnitt entsprachen, lagen die Frauen leicht unter dem deutschlandweiten Wert (15 Prozent).