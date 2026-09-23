Bilanz der DLRG

18 Badetote in Hessen - Zahl sinkt leicht

Flüsse und Seen fordern die meisten Opfer. Bei den Toten handelt es sich überwiegend um Männer.

In Hessen sind in diesem Jahr bislang 18 Menschen ertrunken. (Symbilbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
In Hessen sind in diesem Jahr bislang 18 Menschen ertrunken. (Symbilbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Badetoten in Hessen seit Jahresbeginn ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. In den Gewässern des Bundeslandes ertranken in diesem Jahr bislang 18 Menschen. Diese Zahl veröffentlichte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in ihrer Sommerbilanz. Das ist ein Todesfall weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bundesweit liegt die Zahl der Badetoten zum Stichtag 15. September bei 320.

Die meisten Toten gab es im Juni, als es sechs Opfer zu beklagen gab. Im August wurden vier Todesfälle gezählt. 9 Opfer ertranken in Flüssen und 5 in Seen. Bei 16 Toten handelt es sich um Männer, bei 2 um Frauen.

Nach eigenen Angaben wachen bundesweit mehr als 50.000 Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der DLRG jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Die Zahlen in der Nachwuchsausbildung steigen. «Jede zusätzliche Rettungsschwimmerin und jeder zusätzliche Rettungsschwimmer macht Deutschlands Gewässer ein Stück sicherer», sagte die DLRG-Präsidentin Ute Vogt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DLRG: Mehr Badetote in Hessen
Jahresbilanz

DLRG: Mehr Badetote in Hessen

Während bundesweit weniger Menschen in Gewässern ertranken, stieg in Hessen die Zahl der Opfer 2025 an. Woran liegt das?

10.03.2026

DLRG: Mehr Menschen in Hessen ertrunken
Badeunfälle

DLRG: Mehr Menschen in Hessen ertrunken

In Hessen ist die Zahl der Badetoten gestiegen, bundesweit hingegen gesunken. Vor allem eine Bevölkerungsgruppe ist überdurchschnittlich oft vertreten.

23.09.2025

DLRG warnt vor Übermut - Viele Männer unter Badetoten
Badeunfälle

DLRG warnt vor Übermut - Viele Männer unter Badetoten

Der DLRG warnt vor dem Baden an unbewachten Stellen. Wo kann das Baden besonders riskant sein? Und warum ist die Anzahl der Männer unter den Badetoten besonders hoch?

23.07.2025

Todesfälle durch Ertrinken

DLRG sieht traurige Entwicklung - Deutlich mehr Badetote

Abkühlung im Wasser - im Sommer sehr willkommen: Das Baden im Meer, in Flüssen und Seen hat Schattenseiten, in diesem Jahr ertrinken viele Menschen. Warum den DLRG-Wasserrettern eines auffällt.

19.09.2024

Freizeit

DLRG: Bis Sommer-Ende weniger Badetote als im Vorjahr

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat Bilanz gezogen. Danach sind bis Sommer-Ende weniger Menschen als im Vorjahr in Gewässern ertrunken.

13.09.2023