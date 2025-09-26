Verfolgungsfahrt 18-Jährige rasen Polizei mit gestohlenem Auto davon Grenzkontrolle durchbrochen, wilde Verfolgungsfahrt auf der A5. Ihre Flucht endete abrupt. 26.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa 18-Jährige sollen in der Schweiz ein Auto gestohlen haben (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Nächtliche Verfolgungsjagd 13-Jähriger und 15-Jähriger fliehen in gestohlenem Auto Die Flucht vor der Polizei endet mit einem Unfall. Viele Fragen sind noch offen - unter anderem, ob nur der Jüngere am Steuer saß. 22.07.2025 Kriminalität Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Auto - Fahrer in U-Haft Auf der A9 versucht die Polizei, ein Fahrzeug zu kontrollieren. Anstatt anzuhalten, drückt der Fahrer aufs Gas - es folgt eine kilometerlange Verfolgungsfahrt. 20.04.2025 Kriminalität Autofahrer durchbricht Grenzkontrolle - Verfolgungsfahrt An einem deutsch-niederländischen Grenzübergang fährt ein Autofahrer einer Kontrolle davon. Polizisten nehmen die Verfolgung auf. 06.02.2025 Autodiebstahl Polizei: 15-Jähriger flieht mit gestohlenem Auto vor Beamten Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endet mit einem Unfall. Zwei Menschen werden noch gesucht. 23.10.2024 Verkehr Flucht mit gestohlenem Auto - Sieben Verletzte Ein gestohlenes Auto wird der Polizei in Pforzheim gemeldet. Was danach folgt, ist wie eine Filmszene: Der Autofahrer rast davon, baut einen Unfall und verletzt insgesamt sieben Menschen. 19.05.2024