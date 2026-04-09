Wandern und Pilgern

180 Kilometer auf den Spuren eines Apostels

Von Mainz bis ins Fuldaer Land: Die Bonifatius-Route verbindet die beiden Domstädte – und lässt sich flexibel als Tages- oder Mehrtagestour erkunden.

Die Wallfahrtskirche Kleinheiligkreuz in Osthessen gehört zu den Highlights auf dem 180 Kilometer langen Pilgerweg. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Die Wallfahrtskirche Kleinheiligkreuz in Osthessen gehört zu den Highlights auf dem 180 Kilometer langen Pilgerweg. (Archivbild)

Nidderau (dpa/lhe) - Der Wander- und Pilgerweg wurde im Jahr 2004 zum 1250. Todestag des heiligen Bonifatius eingeweiht. Er verbindet die beiden Domstädte Mainz und Fulda, die eng mit dem Wirken des Apostels der Deutschen verbunden sind. Die Strecke führt von den Weinbergen des Rheingaus über die Felder der Wetterau und die Höhen des Vogelsbergs bis ins Fuldaer Land. 

Der 180 Kilometer lange Weg ist abwechslungsreich und kann komplett, aber auch in einzelnen Abschnitten als Tagestour gewandert oder als Spazierweg genutzt werden. Ein durchschnittlicher Wanderer braucht nach Einsschätzung des Trägervereins für die komplette Strecke 10 bis 14 Tage.

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