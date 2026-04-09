180 Kilometer auf den Spuren eines Apostels

Nidderau (dpa/lhe) - Der Wander- und Pilgerweg wurde im Jahr 2004 zum 1250. Todestag des heiligen Bonifatius eingeweiht. Er verbindet die beiden Domstädte Mainz und Fulda, die eng mit dem Wirken des Apostels der Deutschen verbunden sind. Die Strecke führt von den Weinbergen des Rheingaus über die Felder der Wetterau und die Höhen des Vogelsbergs bis ins Fuldaer Land.