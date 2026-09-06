19-Jährige stürzt mit E-Scooter schwer
Unbekannte Ursache, schwere Folgen: Bei einem E-Scooter-Unfall verletzt sich eine junge Frau schwer.
Petersberg (dpa/lhe) - Eine 19-Jährige hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Petersberg (Landkreis Fulda) schwer verletzt. Die Frau kam am Samstagabend aus unbekannter Ursache zu Fall, wie die Polizei mitteilte. Mit gebrochener Hüfte und Schürfwunden im Gesicht wurde sie demnach ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise habe die Fahrerin zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm getragen, schrieb die Polizei in einer Mitteilung.