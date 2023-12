19-Jähriger als mutmaßlicher IS-Sympathisant vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation Islamischer Staat hat sich von diesem Donnerstag (9.30 Uhr) an ein 19-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last. Dem Ermittlungsergebnis zufolge fasste der Angeklagte Ende vergangenen Jahres den Entschluss, mit gefälschten Papieren in den Irak auszureisen, um dort am bewaffneten Kampf teilzunehmen. Zwischenzeitlich geriet der Deutsche allerdings an eine Verbindungsperson der Polizei, so dass er im März noch in Deutschland an einer Autobahnraststätte festgenommen werden konnte. Die Jugendstrafkammer hat zunächst fünf Verhandlungstage terminiert.