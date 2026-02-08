19-Jähriger erfasst Fußgängerin: Frau tödlich verletzt
Ein Mann und eine Frau überqueren gerade eine Straße, als ein Auto zu schnell angefahren kommt. Bei einem Abbiegemanöver kommt es zu einem schweren Unfall.
Göppingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger hat beim Abbiegen mit seinem Wagen in Göppingen eine 57 Jahre alte Frau erfasst und sie tödlich verletzt. Ein ebenfalls erfasster 50 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher erklärte, der junge Autofahrer sei ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend zu schnell unterwegs gewesen und habe die beiden, die gerade die Straße überquerten, übersehen.