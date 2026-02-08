Unfälle

19-Jähriger erfasst Fußgängerin: Frau tödlich verletzt

Ein Mann und eine Frau überqueren gerade eine Straße, als ein Auto zu schnell angefahren kommt. Bei einem Abbiegemanöver kommt es zu einem schweren Unfall.

Sanitäter bringen den schwer verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Sanitäter bringen den schwer verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger hat beim Abbiegen mit seinem Wagen in Göppingen eine 57 Jahre alte Frau erfasst und sie tödlich verletzt. Ein ebenfalls erfasster 50 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher erklärte, der junge Autofahrer sei ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend zu schnell unterwegs gewesen und habe die beiden, die gerade die Straße überquerten, übersehen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fußgänger in Frankfurt angefahren und tödlich verletzt
Unfälle

Fußgänger in Frankfurt angefahren und tödlich verletzt

Nach einem tödlichen Unfall in Frankfurt ermittelt die Polizei: Ein Fußgänger wurde an einer Ampel von einem Auto erfasst. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

27.01.2026

74-Jähriger will Straße überqueren und wird tödlich verletzt
Verkehr

74-Jähriger will Straße überqueren und wird tödlich verletzt

Ein Senior wird in Kehl von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang - hatte der Autofahrer getrunken?

06.12.2025

Senior angefahren und tödlich verletzt
Verkehr

Senior angefahren und tödlich verletzt

Mit Blaulicht und Sirenen eilen Sanitäter zu einem Unfall: Ein Auto hat einen 74-Jährigen erfasst.

08.02.2025

13-Jähriger von Auto angefahren
Unfälle

13-Jähriger von Auto angefahren

Ein Schüler will mit dem Fahrrad eine Straße überqueren. Bei Grün fährt er los - und wird von einem Auto erfasst.

06.11.2024

Unfall

Fußgänger beim Straße überqueren von Motorrad erfasst

03.05.2023