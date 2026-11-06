Nach kurzer Verfolgung

19-Jähriger holt Handtaschendieb ein

Nachdem ein Mann einer Seniorin die Handtasche entrissen hat, nimmt der 19-Jährige die Verfolgung auf. Nach kurzer Verfolgung kann er der Frau ihre Tasche samt Inhalt zurückgeben.

Der 19-Jährige konnte den Handtaschenraub verhindern. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Der 19-Jährige konnte den Handtaschenraub verhindern. (Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein 19-Jähriger hat in Wetzlar den Diebstahl einer Handtasche verhindert. Nach Angaben der Polizei entriss ein Mann einer 78 Jahre alten Frau zuvor im Vorbeigehen ihre Tasche und rannte davon. Der 19-Jährige lief dem Täter am Mittwoch hinterher und konnte ihm die Handtasche wieder abnehmen.

Die Seniorin stürzte bei dem versuchten Diebstahl und wurde leicht verletzt. Zeugenberichten zufolge handelte es sich bei dem Täter um einen 35 bis 45 Jahre alten Mann. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

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